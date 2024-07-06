Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Y.O. yönetimindeki 80 AEN 151 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Tekir Mahallesi mevkiinde 76 yaşındaki A.P'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.P'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.