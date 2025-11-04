Giriş / Abone Ol
Kahramanmaraş'ta otomobilin köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.11.2025 16:34
  • Giriş: 04.11.2025 16:34
  • Güncelleme: 04.11.2025 16:34
Kaynak: AA
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde köprüden düşen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

İsmail T. (44) idaresindeki 46 AJH 815 plakalı otomobil, eski Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye düştü.

Yaralanan sürücü ile 72 yaşındaki annesi Ayşe T, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan anne ve oğlu, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

