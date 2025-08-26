Kahramanmaraş'ta otomobilin yayalara çarptığı kazada 2 kişi ölü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, F.K. (68) yönetimindeki 50 AAF 668 plakalı otomobil, Göksun-Çardak bağlantı yolu Saraycık Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Süleyman K. olay yerinde hayatını kaybederken, Rauf A, Doğukan K, Seyfettin Y. ve Kemalettin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Rauf A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğukan K. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü F.K. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.