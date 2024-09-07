Kahramanmaraş'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Elbistan-Malatya kara yolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 AB 2943 plakalı otomobille 35 KG 5176 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.