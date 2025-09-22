Giriş / Abone Ol
  • 22.09.2025 21:20
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta özel öğrenci yurdu yangında hasar gördü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan özel erkek öğrenci yurdunun 6. katındaki depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merdivenle 6. kata ulaşan ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında öğrencilerin bulunmadığı yurtta hasar oluştu.

