Kahramanmaraş'ta polis aracı ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Hacı K. idaresindeki 58 ABF 116 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Selim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu girişinde ekip aracıyla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hacı K. ile ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.