Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, pompalı tüfekle hastane basıp, çantasında bomba olduğunu söyleyen Birgül G. (45), çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana geldi. Ruhsatsız pompalı tüfekle hastanenin acil servisine giren Birgül G., “Benim kalbimi durdurun” dedi.

Silahlı kadını gören hastane personeli korku dolu dakikalar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. Polis merkezine götürülen Birgül G., ifadesinde amacının kimseye zarar vermek olmadığını söyledi.

Uyuşturucu bağımlısı olan oğlundan yıllardır eziyet gördüğünü belirten Birgül G., “Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri belki beni öldürür diye hastaneye gittim” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Birgül G., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Birgül G., ‘Tehdit’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.