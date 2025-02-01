Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kahramanmaraş'ta prefabrik evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 13:31
  • Giriş: 01.02.2025 13:31
  • Güncelleme: 01.02.2025 13:31
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta prefabrik evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeşilyöre Mahallesi'nde Halil Kalli'ye (42) ait iki katlı prefabrik evden duman çıktığını gören komşular durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında dede Kazım Kalli hayatını kaybederken, oğlu Halil, gelini Halime ile 2 torunu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol