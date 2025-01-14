Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Kentte geceden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kent merkezi ile Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahlarında seyreden sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları için uyardı.

Öte yandan, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda da etkisini sürdüren sis, araç sürücülerini zorladı.