Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

Kentte geceden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kent merkezi başta olmak üzere Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahlarında seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.