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Kahramanmaraş'ta SMA hastası Miran Ali için hazırlanan yardım kutusu çalındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde SMA hastası Miran Ali Karasu için bağış toplamak üzere hazırlanan kutunun çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güncel
  • 22.08.2024 17:12
  • Giriş: 22.08.2024 17:12
  • Güncelleme: 22.08.2024 17:17
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta SMA hastası Miran Ali için hazırlanan yardım kutusu çalındı
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ta SMA hastası Miran Ali Karasu için hazırlanan yardım kutusu çalındı

SMA hastası Miran Ali Karasu için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası kapsamında, hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz'ın girişimleri ile Elbistan'daki Malatya Caddesi'ne bağış kutusu yerleştirildi.

Kutu, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı.

Bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilen şüphelilerin kutuyu alarak uzaklaşması yer aldı.

Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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