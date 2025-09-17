Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 17.09.2025 22:42
  • Giriş: 17.09.2025 22:42
  • Güncelleme: 17.09.2025 22:42
Kaynak: AA
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdullah Y. idaresindeki 46 D 1160 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Güzelyurt Mahallesi mevkiinde İ.P. yönetimindeki 46 VJ 207 tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Abdullah Y, Ahmet Ö. ve Osman Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden 3 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü İ.P. ise gözaltına alındı.

