Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan sepetli vincin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sepetli vincin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

  • 09.09.2025 22:25
  • Giriş: 09.09.2025 22:25
  • Güncelleme: 09.09.2025 22:39
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan sepetli vincin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Muhammet D. idaresindeki 34 UL 3173 plakalı sepetli vinç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çöçeli Mahallesi mevkisinde, İbrahim Ç. yönetimindeki 06 JRR 70 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Muhammet D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

