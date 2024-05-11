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Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 16:05
  • Giriş: 11.05.2024 16:05
  • Güncelleme: 11.05.2024 16:05
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.Y. (59) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Aksu Mahallesi mevkisinde A.B'nin kullandığı tıra bağlı demir yüklü yarı römorka arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen E.Y. yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, tır sürücüsü A.B'yi gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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