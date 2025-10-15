Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kahramanmaraş'ta tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2025 15:00
  • Giriş: 15.10.2025 15:00
  • Güncelleme: 15.10.2025 15:00
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

F. K. yönetimindeki 52 BK 533 plakalı SUV, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Mahsuni Şerif Tüneli içinde aynı yönde seyreden S.S. idaresindeki 31 SY 791 plakalı tırın 31 Y 3707 plakalı dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, SUV araçta bulunan Ceyhun U. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol