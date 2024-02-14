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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 14.02.2024 14:39
  • Giriş: 14.02.2024 14:39
  • Güncelleme: 14.02.2024 14:39
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, A.A. ile U.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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