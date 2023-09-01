Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

----

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 198 sentetik hap, 4 gram esrar, 1 hassas terazi ile bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.