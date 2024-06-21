Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Şekeroba ve Dedeler mahallelerinin kesiştiği bölgedeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 arazöz, 5'i teknik 120 personel ile Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle jandarma ekipleri çevredeki bazı evleri tedbir amaçlı tahliye etti.

Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, jandarma ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.