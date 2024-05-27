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Kahramanmaraş'ta yıkım işlemi sırasında bodrum çöktü: 1 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir iş makinası operatörü, ağır hasarlı evin yıkımı sırasında bodrum katın çökmesi sonucu yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 27.05.2024 10:57
  • Giriş: 27.05.2024 10:57
  • Güncelleme: 27.05.2024 10:57
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta yıkım işlemi sırasında bodrum çöktü: 1 işçi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Kahramanmaraş’ta yıkım yaparken zemindeki boşluğa düşen iş makinası operatörü yaralandı.

Olay, Onikişubat İlçesi Malik Ejder Mahallesi’nde meydana geldi.

Ağır hasarlı evi yıkan iş makinası bir anda zemindeki bodrum katın çökmesi sonucu yan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı operatörü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş makinası bulunduğu yerden çıkarıldı.

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