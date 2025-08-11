Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Dursun Kelir'in kullandığı 46 U 4210, A.S. idaresindeki 07 GFB 60 ve M.T. yönetimindeki 46 AGR 953 plakalı otomobiller, Elbistan-Göksun karayolu Kabaağaç Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Dursun Kelir, olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücüler A.S. ve M.T. ile araçlardaki 6 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan devlet hastanelerine kaldırıldı.