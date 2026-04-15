Kahramanmaraş'taki okul saldırısına yayın yasağı getirildi

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik silahlı saldırıya dair yayın yasağı getirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararı verdi.

Saldırıya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

Gürlek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

RTÜK YAYINCILARI UYARDI

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın yasağına ilişkin X üzerinden yazılı açıklama yaptı.

RTÜK'ün resmi hesabı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasını alıntılayarak yayın yasağının detaylarını paylaştı.

RTÜK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."