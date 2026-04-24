Kahramanmaraş'taki okul saldırısında tutuklanan annenin ifadesi ortaya çıktı: "Tedaviyi geri çevirmedik"

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa A.M.'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin ifadesine ulaşıldı. Mersinli, ifadesinde çocuğunun tedavisi için gerekli özeni göstermeye çalıştığını, tedaviyi geri çevirdikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki İsa A.M.'nin emniyet müdürü babası Uğur Mersinli'nin ardından, anne Pınar Peyman Mersinli de "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre, anne Peyman Pınar Mersinli ifadesinde oğluyla aile içi iletişimlerinin zayıf olduğunu, ancak çocuğunun tedavisi için gerekli özeni göstermeye çalıştığını söyledi.

"TEDAVİYİ GERİ ÇEVİRDİĞİMİZ İDDİALARINI KABUL ETMİYORUM"

Mersinli ifadesinde şu açıklamalarda bulundu:

"Her şeyden önce anneliğimin yanı sıra bir eğitimciyim. Dolayısıyla bir annenin çocuğuna karşı nasıl davranması gerektiğini bilecek eğitime, bilgi ve beceriye sahibim. Olanlardan dolayı çok üzgünüm. Evde birden fazla silah bulundurulması tamamen eşimin emniyet müdürü olmasıyla alakalıdır. Ancak bu silahların kesinlikle oğlumun kolaylıkla ulaşabileceği açıkta değildi. Sandık içinde muhafaza altındaydı. Sadece babasının gözetiminde onunla birlikte bakabiliyor ve atışa gidiyordu.

Oğlumun sağlık kuruluşlarından alınan tedavi süreciyle ilgili psikiyatri kliniğince tutulan raporlar ve içerikler doğrudur. Bu da bizim ona karşı ne denli sorumluluk içinde olduğumuzun kanıtıdır. Ancak tedaviyi geri çevirdiğimiz, tıbbi desteğe ihtiyacı olduğu halde bu önerileri dikkate almadığımız iddialarını kabul etmiyorum."