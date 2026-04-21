Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa A.M.'nin annesi "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa A.M.'nin annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı. Daha önce de emniyet müdürü olan babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı.

15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki İsa A.M.'nin emniyet müdürü babası Uğur Mersinli'nin ardından, anne Pınar Peyman Mersinli de tutuklandı.

İsa A.M.'nin saldırıyı babasına ait 5 silah ve 7 şarjör ile gerçekleştirdiği, babasının saldırı öncesinde İsa A.M.'yi usulsüz şekilde polis poligonuna götürerek atış talimi yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Edinilen bilgiye göre anne hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.