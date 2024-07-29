Kahramanmaraş'taki orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesi Fırnız mevkisinde çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'nin Fırnız mevkisindeki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. 200 personel, 60 araçla yangını söndürmek için başlatılan çalışmalara, 6 helikopter ile 2 uçak da havadan destek verdi. Rüzgar ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği yangın, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. 18 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.