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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Güncel
  • 04.08.2023 17:08
  • Giriş: 04.08.2023 17:08
  • Güncelleme: 04.08.2023 20:05
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi’nin kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 3 su tankı, 45 itfaiye personeli ile 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bölge sakinlerinden Osman Karabacak, “Yangın Bulutoğlu Mahallesi Güllüyazı mevkiinde çıktı. 3 farklı bölgede çıktı. Farklı yerlere sıçradı ama nasıl sıçradı bilmiyoruz. Her yerde çalışma var, ekipler söndürme çalışmalarını yapıyorlar.” dedi.
Selim Karabacak ise “Yangın köyün giriş tarafından başladı, diğer yerlere de sıçradı. Daha sonra 3 bölgede yanmaya başladı. Ekiplerin müdahaleleri sonucu söndürülüyor.” ifadelerini kullandı.
Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası yaklaşık 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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