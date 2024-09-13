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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yurt
  • 13.09.2024 21:35
  • Giriş: 13.09.2024 21:35
  • Güncelleme: 13.09.2024 21:36
Kaynak: iHA
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
FOTOĞRAF: İHA

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 itfaiye arabası ve 75 personel ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

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