Kahramanmaraş'taki saldırganın öğretmeni konuştu: "Derse katılmazdı, içine kapanıktı"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa A.M. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi yaşamını yitirirken, 6'sı ağır 13 öğrenci de yaralandı.

14 yaşındaki saldırgan İsa A.M.'nin öğretmenlerinden biri sınıf içindeki davranışlarını ve genel profilini anlattı. Kamu görevlisi olduğu için adının açıklanmasını istemeyen öğretmenin ifadeleri, saldırganın içine kapanık ve sosyal açıdan izole bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

"SINIFA GELEN AMA DERSE KATILMAYAN BİR ÇOCUKTU"

Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'a konuşan öğretmen, öğrencinin düzenli olarak okula geldiğini, ancak derslere katılımının düşük olduğunu söyledi. Eğitimci şunları kaydetti: "Zaten sınıfa hep gelen bir çocuktu, ama derste çok farklıydı. Çocuklar ders dinlerken o dinlemezdi. Kafasını sıraya koyardı. Bazen önünde defter olurdu, bir şeyler yazar çizerdi, saatlerce defteri karalardı. En belirgin özelliği buydu."

"TENEFFÜSLERDE HEP YALNIZDI"

Eğitimci, öğrencinin arkadaş çevresinin neredeyse olmadığını vurgulayarak, "Teneffüslerde kendi başına takılırdı, dolaşırdı. Kimseyle muhatap olmazdı. Parkta, bahçede çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim" dedi.

"ÇOK SOSYAL DEĞİLDİ, KENDİ İÇİNE KAPANIKTI"

Öğretmen, "Çok doğal bir çocuk değildi. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama farklı bir hali vardı. Kendi içine kapanık bir çocuktu" diye konuştu.

Öğrencinin geçmişine ilişkin bazı iddiaların kesin olmadığını özellikle vurgulayan öğretmen, “Bir rehabilitasyon merkezine gitmiş olabilir diye duyduk, ama bu net değil. Rehber hocadan duydum ama o da sağlıklı değerlendirme yapamıyordu” ifadelerini kullandı.

"ZEKİ OLDUĞU SÖYLENİYORDU"

Öğretmen, önceki okul yönetiminin öğrenciyi “yüksek potansiyelli” olarak değerlendirdiğini “Eski müdür çok başarılı olduğunu söylüyordu. IQ’sunun yüksek olduğunu iddia etmişti” diyerek aktardı. Kendisi açısından ise “zeki” yönünde bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.

"ŞİDDET EĞİLİMİ GÖZLEMLEMEDİM"

Öğretmen, saldırganın şiddet eğilimi gösterip göstermediği konusuna dair ise, “Hiçbir zaman kavga ettiğini görmedim. Disiplinlik bir olayını da duymadım. Öğretmenlere ya da arkadaşlarına karşı bir öfkesi yoktu” dedi.

Öğrencinin zaman zaman dikkat çeken davranışları da olduğu belirtildi. Öğretmen hatırladığı bir günü "Bir kere omzuna ceketini atmıştı, eller yanda yürüyordu. Sanki kendini öyle göstermek istiyordu ama emin değilim" sözleriyle özetledi.