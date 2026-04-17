Kahramanmaraş'taki saldırının ardından gündeme gelmişti: “C31K”grubuyla ilgili 5 ay önce iddianame hazırlanmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından gündeme gelen "C31K" adlı Telegram grubu hakkında beş ay önce iddianame hazırladığı ortaya çıktı.

T24 yazarı Tolga Şardan, T24'te yayımlanan “Cehennemin 31. Katı (C31K)” başlıklı bugünkü yazısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi ve detaylarını aktardı. Yazıda, özellikle gençlerin yer aldığı organize bir dijital ağın suç kapsamına giren faaliyetleri dikkat çekti.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞ

İddianameye göre, “C31K” adıyla Telegram ve Discord platformlarında faaliyet gösteren yapı hakkında soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın tespitleri üzerine başlatıldı. Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin teknik çalışmaları sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Şardan, sanıkların yaş durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Sanıkların yaş durumu şöyle: birisi 2001 doğumlu, birisi 2002 doğumlu, birisi 2003 doğumlu, 4’ü 2004 doğumlu, 2’si 2005 doğumlu, 8’i 2006 doğumlu ve ikisi de 2007 doğumlu."

Hazırlanan iddianamede, söz konusu grubun;

• Hayvanlara yönelik şiddet içerikleri paylaşımı,

• Çocuklara yönelik istismar içerikleri,

• Milli ve dini değerlere hakaret,

• Tehdit, taciz ve şantaj,

• Afetler ve toplumsal olaylar üzerinden provokatif paylaşımlar,

• Sahte ihbarlar ve saldırı tehdidi içeren mesajlar gibi çok sayıda suça konu faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Özellikle "deprem ve yangın gibi felaketlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik alaycı aramalar yapılması, şehit ailelerinin hedef alınması ve kamuoyunda hassasiyet oluşturan davalarda mağdurların taciz edilmesi" iddianamenin başlıkları arasında yer aldı.

ÇOCUK YAŞTA ÖRGÜTLENME

Soruşturma kapsamında yargılanan şüphelilerin yaşlarının büyük bölümünün 14-18 aralığında olduğu belirtildi. Sanıkların çoğunun sisteme giriş yaşının 14-16 olduğu tespit edilirken, yapının kurucusu olduğu belirtilen A.T.’nin platformu 15 yaşında kurduğu ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin Türkiye’nin farklı illerine dağılmış olduğu; İstanbul, İzmir, Ankara, Şanlıurfa ve diğer şehirlerde yaşadıkları bilgisi yer aldı. Ayrıca zanlıların büyük bölümünün kendi adlarına değil, aile bireyleri adına kayıtlı telefon hatları kullandığı belirlendi.

Savcılık, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu 220. madde kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak” suçlamasıyla yargılanmasını talep etti.

İddianamede, "C31K"nın tek bir yapıdan ibaret olmadığı, farklı isimlerle alt gruplar oluşturulduğu da yer aldı. Bu grupların belirli gündemler üzerinden organize olarak faaliyet yürüttüğü, örneğin “#şeriat” ve “#İsrailsohbet” gibi alt başlıklar altında toplandığı belirtildi.