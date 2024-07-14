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Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 8 Haziran'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi öldü, kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 00:28
  • Giriş: 14.07.2024 00:28
  • Güncelleme: 14.07.2024 00:28
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Göllühüyük Mahallesi kırsalında iş insanı A.D.B. (75) ile Miktat Gökçe (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Miktat Gökçe ile olay yerinde bulunan E.T, silahla yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. hayatını kaybetmiş, Gökçe ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Miktat Gökçe de hastanede hayatını kaybetti.

Gökçe'nin ölümüyle kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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