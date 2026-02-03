Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Kahramanmaraş kura çekim tarihi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta inşa edilecek konutlar için kura heyecanı hız kazandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura gününe çevrilirken, “Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi ne zaman?” ve “TOKİ Kahramanmaraş kura çekim tarihi açıklandı mı?” soruları arama motorlarında üst sıralara yükseldi. TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilerle birlikte Kahramanmaraş için kura tarihi netleşti.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KAHRAMANMARAŞ DETAYLARI

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta merkez ve ilçelerde toplam 8.195 sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

Proje adı: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi

İl: Kahramanmaraş

Toplam konut sayısı: 8.195

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından açıklanan kura takvimiyle birlikte Kahramanmaraş için beklenen tarih belli oldu. Kura çekimi, sosyal konutlarda hak sahibi olacak vatandaşların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş TOKİ kura çekim tarihi ve saati

Açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi 5 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi sonucunda binlerce vatandaş TOKİ konutlarında hak sahibi olacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Kura listeleri ve başvuru durumu sorgulaması TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar başvuru sonuçlarını ilgili ekran üzerinden kolayca kontrol edebiliyor.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı Kahramanmaraş’ta da diğer illerle aynı şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan borç 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Kahramanmaraş TOKİ 1+1 konut fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Kahramanmaraş TOKİ 2+1 (65 m²) konut fiyatları

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Kahramanmaraş TOKİ 2+1 (80 m²) konut fiyatları

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerinin belirlendiği iller şunlardır:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın ve Elazığ.

Bu illerde yapılan kura çekimleri sonucunda toplam 148.083 vatandaş TOKİ sosyal konutlarında hak sahibi oldu.

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi saat kaçta yapılacak?

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi 5 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’da yapılacak.

Kahramanmaraş TOKİ’de kaç konut için kura çekilecek?

Kahramanmaraş’ta TOKİ tarafından toplam 8.195 sosyal konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş TOKİ kura listeleri nereden öğrenilir?

Kura çekilişine katılacakların listeleri ve başvuru sonuçları TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ sosyal konutlarında ödeme planı nasıl uygulanıyor?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınıyor ve kalan tutar 240 ay vade ile ödeniyor.