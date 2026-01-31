Kahramanmaraş Valiliği 6 Şubat depremi anmasını iptal etti: Aileler tepkili

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yapılması planlanan anmanın Valilik tarafından hukuka aykırı bir kararla iptal edildiğini bildirerek "Bu keyfî ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz" açıklamasını yaptı. Açıklamada, anma programının Pazarcık'ta yapılacağı bildirildi.

6 Şubat 2023 depremlerinin mağdurlarının oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Kahramanmaraş'ta gerçekleştirmeyi planladığımız ve tüm resmî başvuru süreçleri eksiksiz biçimde tamamlanarak gerekli izinleri alınmış olan anma programımız, Kahramanmaraş Valiliği tarafından hukuka aykırı bir kararla son anda iptal edilmiştir. Bu keyfî ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Buna rağmen, kaybettiklerimizi anmaktan ve ortak hafızayı canlı tutmaktan vazgeçmiyoruz. Bu nedenle anma programımızı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde gerçekleştirme kararı aldığımızı saygıyla duyururuz."

