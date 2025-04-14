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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde şap karantinası başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Güncel
  • 14.04.2025 22:39
  • Giriş: 14.04.2025 22:39
  • Güncelleme: 14.04.2025 22:42
Kaynak: AA
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde şap karantinası başlatıldı
İHA

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde şap karantinası başlatıldıç

Göksun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine komisyon kararıyla ikinci bir emre kadar hayvanların nakli ile giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, karantina kapsamında çeşitli tedbirlerin alındığı, vatandaşlardan karantina ve kordon kurallarına uymalarının, herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Tarım ve Orman müdürlükleri ile irtibata geçmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

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