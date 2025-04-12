Kahramanmaraş’ın ilçelerinde nisan ayında kar çilesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde gece boyu etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ulaşım güçlükle sağlandı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Kahramanmaraş’ın ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Elbistan ve Afşin ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Ana arterlerde ulaşım Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlenirken, ara sokaklar ve mahalle yollarında ilçe belediye ekiplerinin yetersiz kaldığı belirtildi.

Kar nedeniyle kapanan yollarda otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kapalı yollar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Elbistan ve Afşinliler, ilçe belediyelerinin yetersiz olduğunu belirterek, sosyal medyada da duruma tepki gösterdi.