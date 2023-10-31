Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Onikişubat ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde ekiplerin çevresinde önlem aldığı 5 katlı Hasan Bey Apartmanı'nın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.
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