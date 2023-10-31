Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde ekiplerin çevresinde önlem aldığı 5 katlı Hasan Bey Apartmanı'nın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.