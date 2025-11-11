Kahramanmaraş’ta asansör 9 kat aşağı düştü: 5 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta bir apartmanın asansörün 6’ncı kattan, -3’üncü kata düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu’ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 6 kişinin bulunduğu asansör, 6’ncı katta arızalandı ve -3’üncü kata düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşen asansörden çıkarılan yaralı 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, asansörün neden düştüğüyle ilgili inceleme başlatıldı.

