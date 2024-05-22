Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre patlama, 23.00 sıralarında Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi’nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlama sonucu 3 işçi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.