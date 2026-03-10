Kahramanmaraş’ta çırçır fabrikasında yangın

Giriş / Abone Ol
Kahramanmaraş’ta bir çırçır fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken fabrikada büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

  • 10.03.2026 13:05
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kahramanmaraş'ta bir çırçır fabrikasında çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir çırçır fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Atölye bölümünden yükselen dumanları görenlerin ihbarı fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında fabrikada büyük çapta zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

