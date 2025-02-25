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Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güncel
  • 25.02.2025 18:12
  • Giriş: 25.02.2025 18:12
  • Güncelleme: 25.02.2025 18:17
Kaynak: AA
Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
AA

Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli M.Ç'nin, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşı küçük mağdur A.B'ye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli M.Ç, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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