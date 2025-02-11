Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat 2025 Salı günü için 11 ilçenin 8’inde eğitime kısmi ara verildi. Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde eğitime kısmi ara verilirken, Elbistan ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Etkili olan hava şartları nedeniyle Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim veren kurumlara bir gün ara verildi.

Andırın, Türkoğlu ve Afşin ilçelerinde eğitimin devam edeceği öğrenildi.