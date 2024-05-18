Kahramanmaraş’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kahramanmaraş’ın kırsal kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi.



Kahramanmaraş’ın kırsal ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meyve ağaçları ve sebze bahçeleri doludan zarar gördü.

Sağanak yağışın ardından etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı başta bahçedeki sebzeler başta olmak üzere meyve ağaçları ve bostanların yanı sıra bazı araçlar da zarar gördü.