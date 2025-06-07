Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.