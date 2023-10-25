Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 44 DV 715 plakalı otomobil ile C.Ç. (31) yönetimindeki 80 AEB 588 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağılık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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