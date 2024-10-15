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Kahramanmaraş’ta konteyner kentte korkutan yangın

Ajans Haberleri
  • 15.10.2024 11:50
  • Giriş: 15.10.2024 11:50
  • Güncelleme: 15.10.2024 11:51
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta konteyner kentte korkutan yangın

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana geldi.

İddiaya göre, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte bir ailenin kaldığı konteynerden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şofbenden çıktığı iddia edilen yangın sonrasında konteyner kullanılamaz hale gelirken yan tarafında bulunan konteynerde alevlere teslim oldu.

Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

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