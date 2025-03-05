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Kahramanmaraş’ta konteyner yangını

Ajans Haberleri
  • 05.03.2025 10:57
  • Giriş: 05.03.2025 10:57
  • Güncelleme: 05.03.2025 10:57
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta konteyner yangını

Kahramanmaraş’ta inşaat sahasında çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş - Göksun karayolu üzerindeki faaliyet gösteren bir şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Olayda yaralanan olmazken, konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıltı.

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