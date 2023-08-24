Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Güncel
  • 24.08.2023 12:55
  • Giriş: 24.08.2023 12:55
  • Güncelleme: 24.08.2023 12:58
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. 

Bakan Yumaklı: Eskişehirde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale’deki orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı
BirGün'e Abone Ol