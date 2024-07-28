Kahramanmaraş’ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.