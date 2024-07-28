Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Güncel 28.07.2024 15:39 Giriş: 28.07.2024 15:39

Güncelleme: 28.07.2024 17:11 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA