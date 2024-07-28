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Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Güncel
  • 28.07.2024 15:39
  • Giriş: 28.07.2024 15:39
  • Güncelleme: 28.07.2024 17:11
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş’ta orman yangını
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

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