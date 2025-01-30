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Kahramanmaraş’ta otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 30.01.2025 12:03
  • Giriş: 30.01.2025 12:03
  • Güncelleme: 30.01.2025 12:03
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Avşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun kenarındaki iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobildeki bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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