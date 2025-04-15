Kahramanmaraş’ta otomobil yayalara çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ADC 036 plakalı Honda marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası inceleme başlatıldı.