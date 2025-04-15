Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kahramanmaraş’ta otomobil yayalara çarptı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.04.2025 16:15
  • Giriş: 15.04.2025 16:15
  • Güncelleme: 15.04.2025 16:15
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta otomobil yayalara çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ADC 036 plakalı Honda marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol