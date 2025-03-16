Kahramanmaraş’ta otomobiller çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü O.Ü.‘nün kullandığı Fiat marka 31 AUH 046 plakalı otomobil, Aksu Kavşağı’ndan Önsen istikametine ilerlediği sırada, karşı yönden gelen E.M. idaresindeki Peugeot marka 46 AHH 759 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.