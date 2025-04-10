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Kahramanmaraş’ta peş peşe kazalar meydana geldi: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 11:58
  • Giriş: 10.04.2025 11:58
  • Güncelleme: 10.04.2025 11:58
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta peş peşe kazalar meydana geldi: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta yağış nedeniyle peş peşe meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Kazalar, Kahramanmaraş - Göksun Edebiyat Yolu Sezai Karakoç Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel çıkışında yağış nedeniyle peş peşe 3 farklı kaza meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 ayrı aracın bir birinden bağımsız olarak karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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